2020-01-28T16:02:58+03:00
Происшествия

3 человека пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Усвятском районе

Водителя большегруза и двух пассажиров госпитализировали
Максим Дмитриев
Поделиться:
Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.
Изменить размер текста:

В Усвятском районе сегодня утром, 28 января, столкнулись автобус ПАЗ и грузовик «Хендай». Как сообщили «Комсмольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД по Псковской области, ДТП случилось в 8 часов утра у деревни Церковище.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.

По предварительной информации, грузовой автомобиль «Хендай» при совершении маневра выехал на встречную полосу, где столкнулся со служебным автобусом предприятия, в котором находились 24 человека. Как видно по фотографиям, автобус принадлежал «Великолукскому мясокомбинату».

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Пострадали в аварии 3 человека – водитель грузовика и двое пассажиров автобуса. Они были госпитализированы, но полученные травмы не угрожают жизни.

Полиция проводит проверку по факту ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
3 человека пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Усвятском районе
Ушла из жизни доцент ПсковГУ Нина Никонова
Заведующего отделением великолукской больницы отстранили от должности за коррупцию
Капитальный ремонт сделали в Псковской районной больнице
Администрация Пскова: уборке улиц мешают припаркованные автомобили
500 миллионов рублей не хватает Пскову на уборку города
Поезд Псков – Великие Луки запустят с 1 марта
Псковский первоклассник побывал за штурвалом военного самолета вместе с губернатором
Великолучанин 75 раз ударил ножом своего знакомого, затем обокрал и поджог его
Псковская полиция раскрыла подпольное казино
Труп женщины нашли в лесу в Псковском районе
Водительское удостоверение можно заменить в МФЦ Пскова
Ушла из жизни заместитель прокурора Пскова Марина Яковлева
О псковских крокодилах и кладе Плюшкина расскажут на телеканале «Культура»
Миллион рублей сэкономила Псковская область на госзакупках
Показ фильма «Без срока давности. Эшелоны смерти», снятого в Псковской области, состоится 30 января
Металлическим забором оградили Насвинскую школу Новосокольнического района
Маршрут и расписание псковского автобуса №30 изменятся с 28 января
В Псковском районе пьяный водитель насмерть сбил пешехода
Обломки военного самолета Пе-2 нашли поисковики в болоте под Невелем
Плюсовую температуру и дождь прогнозируют в Псковской области 27 января
Псковские боксеры взяли «золото» на международном турнире
Археологи не подтвердили информацию о массовом захоронении жертв фашизма в Пыталовском районе
Ученики «Кванториума» представляют Псковскую область на тематической смене в «Артеке»
Милош Бикович: Люди в Псковской области невероятные, потрясающие, с ними было работать в удовольствие, как праздник
В 400 миллионов рублей обойдется Пскову реконструкция «Таблетки» для театра кукол
Псковские компании участвуют в строительстве завода «Титан-Полимер»