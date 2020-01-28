3 человека пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Усвятском районе

28 Янв. 2020 2020-01-28T16:02:58+03:00

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В Усвятском районе сегодня утром, 28 января, столкнулись автобус ПАЗ и грузовик «Хендай». Как сообщили «Комсмольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД по Псковской области, ДТП случилось в 8 часов утра у деревни Церковище.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.

По предварительной информации, грузовой автомобиль «Хендай» при совершении маневра выехал на встречную полосу, где столкнулся со служебным автобусом предприятия, в котором находились 24 человека. Как видно по фотографиям, автобус принадлежал «Великолукскому мясокомбинату».

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Пострадали в аварии 3 человека – водитель грузовика и двое пассажиров автобуса. Они были госпитализированы, но полученные травмы не угрожают жизни.

Полиция проводит проверку по факту ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU