3 человека пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Усвятском районе
В Усвятском районе сегодня утром, 28 января, столкнулись автобус ПАЗ и грузовик «Хендай». Как сообщили «Комсмольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД по Псковской области, ДТП случилось в 8 часов утра у деревни Церковище.
Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.
По предварительной информации, грузовой автомобиль «Хендай» при совершении маневра выехал на встречную полосу, где столкнулся со служебным автобусом предприятия, в котором находились 24 человека. Как видно по фотографиям, автобус принадлежал «Великолукскому мясокомбинату».
Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.
Пострадали в аварии 3 человека – водитель грузовика и двое пассажиров автобуса. Они были госпитализированы, но полученные травмы не угрожают жизни.
Полиция проводит проверку по факту ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU