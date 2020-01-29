2020-01-29T09:54:31+03:00
Общество

Высокоскоростной интернет появится в школах, ФАПах и на пожарных станциях Псковской области

К интернету подключат более 200 социально значимых объектов
Максим Дмитриев
Поделиться:
Псковская область выполняет план по нацпроекту «Цифровая экономика».Псковская область выполняет план по нацпроекту «Цифровая экономика».Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
Изменить размер текста:

В 2020 году в Псковской области интернет появится в школах, фельдшерско-акушерских пунктах, административных зданиях, на пожарных станциях – всего на 200 социально значимых объектах. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, об этом рассказал начальник управления цифрового развития и связи Денис Матвеев.

Доступ к высокоскоростному интернету появится в 98 фельдшерско-акушерских пунктах Псковской области, 38 школах и колледжах, 25 центрах местного самоуправления, а также на пожарных станциях, в управлениях Росгвардии и во всех территориальных избирательных комиссиях. В образовательных учреждениях интернет должен появиться до начала нового учебного года.

Фото: пресс-служба АПО. Хорошие планы на 2020 год.

Фото: пресс-служба АПО. Хорошие планы на 2020 год.

Для этого на территории региона протянут более 150 километров оптоволоконных сетей. Более того, Псковская область вошла в число пилотных регионов, в которых будет развиваться беспроводной доступ к интернету по стандарту LTE-450.

КОНКРЕТНО

В прошлом году более 150 точек подключили к высокоскоростному интернету. Министерство связи России выделило на эти цели более 400 миллионов рублей на три года. Региональные власти заметили, что качественное и оперативное исполнение работ может стать решающим фактором при выделении региону дополнительных средств из федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Великолучане просят заделать дыру в дороге за музыкальной школой
200 тонн молока произвели в Псковской области в 2019 году
Подрядчик установил новый график работ на улице Яна Фабрициуса в Пскове
Компания «Экопром» вывезла накопившийся за два месяца мусор с Талабских островов
12-летнюю девочку сбили на пешеходном переходе в Пскове
Cемь великолукских сирот по искам прокурора получили благоустроенное жилье
На братской могиле в Пушкиногорском районе установят плиты с именами погибших воинов
Высокоскоростной интернет появится в школах, ФАПах и на пожарных станциях Псковской области
Новый 32-местный катер будет перевозить пассажиров с материка на Талабы
3 человека пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Усвятском районе
Ушла из жизни доцент ПсковГУ Нина Никонова
Заведующего отделением великолукской больницы отстранили от должности за коррупцию
Капитальный ремонт сделали в Псковской районной больнице
Администрация Пскова: уборке улиц мешают припаркованные автомобили
500 миллионов рублей не хватает Пскову на уборку города
Поезд Псков – Великие Луки запустят с 1 марта