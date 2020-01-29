Высокоскоростной интернет появится в школах, ФАПах и на пожарных станциях Псковской области

29 Янв. 2020 2020-01-29T09:54:31+03:00

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В 2020 году в Псковской области интернет появится в школах, фельдшерско-акушерских пунктах, административных зданиях, на пожарных станциях – всего на 200 социально значимых объектах. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, об этом рассказал начальник управления цифрового развития и связи Денис Матвеев.

Доступ к высокоскоростному интернету появится в 98 фельдшерско-акушерских пунктах Псковской области, 38 школах и колледжах, 25 центрах местного самоуправления, а также на пожарных станциях, в управлениях Росгвардии и во всех территориальных избирательных комиссиях. В образовательных учреждениях интернет должен появиться до начала нового учебного года.

Фото: пресс-служба АПО. Хорошие планы на 2020 год.

Для этого на территории региона протянут более 150 километров оптоволоконных сетей. Более того, Псковская область вошла в число пилотных регионов, в которых будет развиваться беспроводной доступ к интернету по стандарту LTE-450.

КОНКРЕТНО

В прошлом году более 150 точек подключили к высокоскоростному интернету. Министерство связи России выделило на эти цели более 400 миллионов рублей на три года. Региональные власти заметили, что качественное и оперативное исполнение работ может стать решающим фактором при выделении региону дополнительных средств из федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU