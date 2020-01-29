На братской могиле в Пушкиногорском районе установят плиты с именами погибших воинов
К 75-летию Великой Победы во всех муниципалитетах Псковской области приведут в порядок памятники и мемориалы, посвященные событиям Великой Отечественной войны. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков», об этом в своем Instagram-аккаунте написал глава региона Михаил Ведерников.
Особое внимание уделят братской могиле в деревне Чертова Гора Пушкиногорского района, где захоронено более 7 тысяч бойцов. Фамилии 4,6 тысяч человек известны. Несколько лет родственники устанавливают на мемориале самодельные таблички, чтобы увековечить имена погибших.
С просьбой благоустроить захоронение к Михаилу Ведерникову обратилась псковичка на личном приеме граждан главой региона.
- Пора заняться этим вопросом вплотную и сделать достойные мемориальные плиты с именами каждого из защитников нашей родины, - написал губернатор в своем Instagram.
Для реставрации мемориала и установки плит с именами воинов региональная администрация выделит деньги из резервного фонда.
ИСТОЧНИК KP.RU