2020-01-29T10:23:51+03:00
Общество

Cемь великолукских сирот по искам прокурора получили благоустроенное жилье

Квартиры предоставили после судебного разбирательства
Василиса Алексеева
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Семь сирот получили квартиры после вмешательства прокуратуры и суда.Семь сирот получили квартиры после вмешательства прокуратуры и суда.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, в надзорный орган города Великие Луки поступили обращения семи местных жителей, имеющих статус лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ведомство провело проверку соблюдения законодательства о социальном обеспечении.

Прокуратура установила, что администрация города Великие Луки нарушила требования действующего законодательства и не обеспечила сирот благоустроенными жильем .

Прокурор города обратился в суд с исками к администрации города Великие Луки, чтобы сирот обеспечили благоустроенными квартирами. Суд требования прокурора удовлетворил и обязал орган местного самоуправления выполнить соответствующие обязанности.

Сейчас решение суда исполнено и сироты получили долгожданное жилье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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