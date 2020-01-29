2020-01-29T11:54:13+03:00
Происшествия

12-летнюю девочку сбили на пешеходном переходе в Пскове

Утром 29 января на перекрестке улиц Максима Горького и Пароменской девочка попала под колеса
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Девочка получила сотрясение головного мозга и черепно-мозговую травму.Девочка получила сотрясение головного мозга и черепно-мозговую травму.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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12-летнюю девочку сбил автомобиль на перекрестке улиц Максима Горького и Пароменской. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, ДТП случилось утром 29 января в 8:25.

Школьница переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда ее сбил ВАЗ-21150 под управлением 48-летнего мужчины. Водитель был трезв.

Девочка получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб лица, ей оказали необходимую медицинскую помощь.

Полиция проводит проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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