12-летнюю девочку сбили на пешеходном переходе в Пскове
Утром 29 января на перекрестке улиц Максима Горького и Пароменской девочка попала под колеса
Девочка получила сотрясение головного мозга и черепно-мозговую травму.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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12-летнюю девочку сбил автомобиль на перекрестке улиц Максима Горького и Пароменской. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, ДТП случилось утром 29 января в 8:25.
Школьница переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда ее сбил ВАЗ-21150 под управлением 48-летнего мужчины. Водитель был трезв.
Девочка получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб лица, ей оказали необходимую медицинскую помощь.
Полиция проводит проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU