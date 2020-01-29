Компания «Экопром» вывезла накопившийся за два месяца мусор с Талабских островов

29 Янв. 2020 2020-01-29T12:34:41+03:00

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Компания «Экопром» - региональный оператор по обращению с ТКО в Псковской области - в новом году продолжил вывозить мусор с Талабских островов, рассказал «Комсомольской правде-Псков» руководитель компании Сергей Пайст.

Последний раз отходы с островов компания вывезла в ноябре прошлого года. Сейчас с островов вывезли 30 кубометров отходов. Для сравнения, Сергей Пайст, напомнил, что в конце прошлого лета компания вывезла с острова Залита почти 100 кубометров мусора, который раньше не вывозился вообще.

-Снижение объема мусора легко объяснимо. На дворе зима, на острове почти не бывает туристов, приезжих гостей, остались местные жители, - пояснил директор предприятия

Сбор мусора на острове организован следующим образом: жители острова активно складируют мусор на специальной площадке временного накопления. Затем сотрудники компании грузят отходы на трактор с прицепом, он доставляет мусор на баржу, а та переправляет ТКО на большую землю. Дальше его вывозит спецтехника.

Регоператор вывозит отходы с острова по мере необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU