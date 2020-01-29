2020-01-29T12:34:41+03:00
Общество

Компания «Экопром» вывезла накопившийся за два месяца мусор с Талабских островов

30 кубометров отходов вывезли с Залита в январе
Василиса Алексеева
Поделиться:
Погрузка мусора на баржу на Талабских островах.Погрузка мусора на баржу на Талабских островах.
Изменить размер текста:

Компания «Экопром» - региональный оператор по обращению с ТКО в Псковской области - в новом году продолжил вывозить мусор с Талабских островов, рассказал «Комсомольской правде-Псков» руководитель компании Сергей Пайст.

Последний раз отходы с островов компания вывезла в ноябре прошлого года. Сейчас с островов вывезли 30 кубометров отходов. Для сравнения, Сергей Пайст, напомнил, что в конце прошлого лета компания вывезла с острова Залита почти 100 кубометров мусора, который раньше не вывозился вообще.

-Снижение объема мусора легко объяснимо. На дворе зима, на острове почти не бывает туристов, приезжих гостей, остались местные жители, - пояснил директор предприятия

Сбор мусора на острове организован следующим образом: жители острова активно складируют мусор на специальной площадке временного накопления. Затем сотрудники компании грузят отходы на трактор с прицепом, он доставляет мусор на баржу, а та переправляет ТКО на большую землю. Дальше его вывозит спецтехника.

Регоператор вывозит отходы с острова по мере необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Великолучане просят заделать дыру в дороге за музыкальной школой
200 тонн молока произвели в Псковской области в 2019 году
Подрядчик установил новый график работ на улице Яна Фабрициуса в Пскове
Компания «Экопром» вывезла накопившийся за два месяца мусор с Талабских островов
12-летнюю девочку сбили на пешеходном переходе в Пскове
Cемь великолукских сирот по искам прокурора получили благоустроенное жилье
На братской могиле в Пушкиногорском районе установят плиты с именами погибших воинов
Высокоскоростной интернет появится в школах, ФАПах и на пожарных станциях Псковской области
Новый 32-местный катер будет перевозить пассажиров с материка на Талабы
3 человека пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Усвятском районе
Ушла из жизни доцент ПсковГУ Нина Никонова
Заведующего отделением великолукской больницы отстранили от должности за коррупцию
Капитальный ремонт сделали в Псковской районной больнице
Администрация Пскова: уборке улиц мешают припаркованные автомобили
500 миллионов рублей не хватает Пскову на уборку города
Поезд Псков – Великие Луки запустят с 1 марта