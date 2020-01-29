Подрядчик установил новый график работ на улице Яна Фабрициуса в Пскове
Если в очередной раз по вине подрядчика сдвинутся сроки реконструкции улицы Яна Фабрициуса в Пскове, администрация расторгнет контракт с организацией. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» коллеги из Псковского агентства информации, 29 января вице-губернатор Псковской области Василий Осипов и глава городской администрации Александр Братчиков сделали рабочий выезд на объект.
Подрядчик не выполнил первоначальный график работ на улице Яна Фабрициуса и установил новые даты.
- Подрядчиком опубликован новый график, если и на этот раз не справится, будем расторгать контракт, - пообещал глава администрации Пскова Александр Братчиков.
Василий Осипов выразил надежду, что компания справится со своим заданием и выполнит работы к новому сроку. Для контроля ситуации власти потребовали от руководителя организации ежедневно сверять график и еженедельно отчитываться в адрес вице-губернатора.
По новому графику, улицу заасфальтируют до 1 мая.
Напомним, улицу Яна Фабрициуса перекрыли еще в сентябре, работы должны были завершиться к концу 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU