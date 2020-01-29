2020-01-29T12:34:39+03:00
Недвижимость

Подрядчик установил новый график работ на улице Яна Фабрициуса в Пскове

Если и в этот раз сроки сдвинутся, власти расторгнут контракт с организацией
Максим Дмитриев
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Асфальт на улице Яна Фабрициуса должен появиться до 1 мая.Асфальт на улице Яна Фабрициуса должен появиться до 1 мая.Фото: Елизавета Славятинская
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Если в очередной раз по вине подрядчика сдвинутся сроки реконструкции улицы Яна Фабрициуса в Пскове, администрация расторгнет контракт с организацией. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» коллеги из Псковского агентства информации, 29 января вице-губернатор Псковской области Василий Осипов и глава городской администрации Александр Братчиков сделали рабочий выезд на объект.

Подрядчик не выполнил первоначальный график работ на улице Яна Фабрициуса и установил новые даты.

- Подрядчиком опубликован новый график, если и на этот раз не справится, будем расторгать контракт, - пообещал глава администрации Пскова Александр Братчиков.

Василий Осипов выразил надежду, что компания справится со своим заданием и выполнит работы к новому сроку. Для контроля ситуации власти потребовали от руководителя организации ежедневно сверять график и еженедельно отчитываться в адрес вице-губернатора.

По новому графику, улицу заасфальтируют до 1 мая.

Напомним, улицу Яна Фабрициуса перекрыли еще в сентябре, работы должны были завершиться к концу 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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