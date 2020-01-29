200 тонн молока произвели в Псковской области в 2019 году

29 Янв. 2020 2020-01-29T15:10:18+03:00

Одна корова великолукского предприятия дает 11 тысяч килограммов молока в год

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Около 200 тонн молока произвели аграрии Псковской области в прошлом году. Как сообщили «Комсомолськой правде – Псков» в пресс-службе региональной администрации, комитет по сельскому хозяйству составил рейтинг лучших производителей молока Псковской области.

Абсолютным лидером по надою молока (около 57 тысяч тонн) является великолукская компания «Слакстис», в хозяйстве которой находится 5 тысяч коров. В этой агрофирме зафиксирован рекордный надой: одна корова дает более 11 тысяч килограммов в год.

«Молочный Ресурс» Великолукского района за 2019 год произвел почти 15 тонн молока, «Добручи-2» Гдовского района произвели около 9 тонн, агрофирма «Черская» Палкинского района – более 7 тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU