Великолучане просят заделать дыру в дороге за музыкальной школой

29 Янв. 2020 2020-01-29T15:06:01+03:00

Фото: Алексей Рудаков. "А разлом и ныне там", - так назвал свое обращение горожанин.

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Великолучанин обратился на сайт губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с просьбой заделать большую дыру в асфальте за Детской музыкальной школой №1. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков», активист публикует уже не первую просьбу на сайте главы региона.

Скриншот: губернатор60.рф.

- В прошлом году я писал обращение по поводу разрушения тротуара за музыкальной школой. В письменной форме мне было дано обещание, что проблема будет устранена в этом же году. Точную дату не помню, ответ затерялся, - начинает Алексей Рудаков.

Великолучанин опасается, что в опасную дыру, за которой идет не обустроенный склон к реке, могут провалиться пешеходы.

- Хотя бы перенесите и расширьте забор так, чтобы он прикрывал дырку в тротуаре, - соглашается на компромисс горожанин.

Фото: Алексей Рудаков. Автор обращения согласен и на то, чтобы просто перенесли забор.

Ответственной по данному вопросу назначена глава администрации города Великие Луки Любовь Романова.

ИСТОЧНИК KP.RU