Сбербанк познакомил студентов ПсковГУ с актуальным финансовым инструментам

29 Янв. 2020 2020-01-29T15:16:14+03:00

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В Псковском государственном университете прошла специальная лекция от Сбербанка, приуроченная ко Дню российского студенчества.

Как стало известно "Комсомольской правде-Псков", управляющий Псковским отделением ПАО Сбербанк Анна Тарасенко рассказала слушателям Псков ГУ об основах финансовой грамотности, личном бюджетном планировании, современных инструментах инвестирования, возможностях формирования капитала для будущей пенсии.

Также на лекции студенты узнали о том, какие финансовые риски существуют и как ими управлять, что за методы используют кибермошенники и как от них защититься.

- Время нам сегодня диктует тренды и скорости повышенной собственной грамотности. Думаю, каждый из нас должен знать азы финансовой арифметики, чтобы, как минимум, правильно планировать, а как максимум - успешно приумножать свой доход с помощью различных инструментов инвестирования, – отметила Анна Тарасенко.

Такие лекции ко Дню студента-2020 Сбербанк провел в более чем в 100 российских вузах по всей стране.

ИСТОЧНИК KP.RU