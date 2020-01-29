2020-01-29T16:10:14+03:00
Здоровье

Псковская область будет обследовать на коронавирус туристов из Китая

Китайские студенты, побывавшие на зимних каникулах дома, вернулись в Псков здоровыми
Алиса Солнцева
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Медицина сталкивается с новым вызовом - коронавирусом.Медицина сталкивается с новым вызовом - коронавирусом.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Российских туристов, возвращающихся из Китая, будут обследовать на коронавирус в Псковской области. Об этом сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук на заседании санитарной противоэпидемической коллегии 29 января, передает корреспондент «Комсомольской правды».

- Везде на пунктах пропуска через государственную границу работают наши специалисты, которые имеют специальное оборудование, - заметил руководитель управления Роспотребнадзора в регионе.

Александр Нестерук добавил, что с начала января граждане Китая через Псковскую область в Россию не въезжали. Однако китайские студенты ПсковГУ ездили в новогодние каникулы домой. Так, последний из 6 студентов вернулся в Псков 13 января. Инкубационный период уже истек, и сейчас можно с уверенностью говорить, что учащиеся здоровы.

- Никаких поводов для паники нет. В принципе, это такая же респираторная инфекция, с которыми мы сталкивались неоднократно, - заметил Александр Нестерук. – Меры профилактики и планы мероприятий у нас уже достаточно разработаны в предыдущие годы, и мы просто должны мобилизоваться и реализовать все планы для того, чтобы предотвратить распространение инфекции на территории нашей области, а в случае ее распространения – квалифицировано и своевременно оказать помощь.

На данный момент выявлено более 6 тысяч случаев заражения коронавирусом, однако доля смертельных исходов составляет 2,2 процента. В подавляющем большинстве случаев заболевание протекает в легких формах, отметил руководитель Роспотребнадзора по Псковской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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