Запрещенные на территории России медикаменты нашли пограничники в поезде "Рига-Москва"

29 Янв. 2020 2020-01-29T16:46:48+03:00

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В поезде «Рига-Москва» в Себежском районе сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области в ходе совместного с представителями таможни осмотра пресекли попытку ввоза на территорию России сильнодействующих веществ.

Как пояснили «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе пограничного ведомства, в вентиляционной шахте межпотолочного пространства в одном из вагонов международного поезда пограничники обнаружили около 40 флаконов с медикаментами, обернутыми в черный полиэтилен.

Экспертиза показала, что в тайнике перевозили сильнодействующие препараты, запрещенные к ввозу и свободному обороту на территории России.

По случаю транспортировки нелегальных препаратов проводится разбирательство и решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU