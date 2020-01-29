2020-01-29T17:09:48+03:00
Недвижимость

Новые деревья посадят на улице Яна Фабрициуса в Пскове в этом году

В бюджете 2020 года предусмотрены деньги на озеленение улицы
Максим Дмитриев
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Дискуссию о спиле и высадке новых деревьев на крупной улице города ведут с начала ее реконструкции.Дискуссию о спиле и высадке новых деревьев на крупной улице города ведут с начала ее реконструкции.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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В 2020 году на улице Яна Фабрициуса в Пскове высадят новые деревья взамен пострадавших при реконструкции. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе муниципалитета, озеленение улицы проведут по муниципальной программе «Благоустройство территории города для обеспечения отдыха и досуга жителей».

Напомним, вопрос превращения большой улицы города в «каменные джунгли» обсуждался еще с осени прошлого года (подробности).

В 2019 году в бюджет Пскова не закладывали расходы на высадку деревьев на этой улице, в 2020 году на эти цели выделят средства. Программа предусматривает комплексное содержание парков, скверов, городских лесов и других зеленых зон города. Аварийные деревья должны будут снести, растущие подлечить, а также посадить новые.

План высадки зеленых насаждений на улице Яна Фабрициуса разработают после проведения тендерных процедур.

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Если и в этот раз сроки сдвинутся, власти расторгнут контракт с организацией (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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