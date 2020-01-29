Победителей главной общественной премии Псковской области наградят 30 января

29 Янв. 2020 2020-01-29T17:56:33+03:00

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Уже завтра, 30 января, станут известны победители главной ежегодной общественной премии Псковской области «Народное признание – 2019». Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» организаторы мероприятия, церемония награждения состоится на большой сцене Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина в 18:30.

Участники прошли два тура голосования и оценку жюри. В полуфинал общественной премии «Народное признание – 2019» вышли 36 номинантов. Всего за премию боролись 120 кандидатов.

Победителей премии выявили, сложив голоса членов жюри и результаты онлайн-голосования. Голос каждого эксперта равнялся 3 процентам от общего количества голосов. В состав жюри общественной премии Псковской области «Народное признание – 2019» вошли 12 человек (подробности).

В этом году премия «Народное признание» выявит лучших в десятый раз.

КОНКРЕТНО

Церемония награждения премии «Народное признание – 2019» состоится 30 января в 18:30 в Псковском академическом театре драмы имени А.С. Пушкина.

ИСТОЧНИК KP.RU