2020-01-29T17:56:33+03:00
Общество

Победителей главной общественной премии Псковской области наградят 30 января

Церемония награждения пройдет в Псковском театре драмы
Алиса Солнцева
Поделиться:
Торжественная церемония награждения уже завтра, 30 января.Торжественная церемония награждения уже завтра, 30 января.Фото: Дарья ХВАТКОВА
Изменить размер текста:

Уже завтра, 30 января, станут известны победители главной ежегодной общественной премии Псковской области «Народное признание – 2019». Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» организаторы мероприятия, церемония награждения состоится на большой сцене Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина в 18:30.

Участники прошли два тура голосования и оценку жюри. В полуфинал общественной премии «Народное признание – 2019» вышли 36 номинантов. Всего за премию боролись 120 кандидатов.

Победителей премии выявили, сложив голоса членов жюри и результаты онлайн-голосования. Голос каждого эксперта равнялся 3 процентам от общего количества голосов. В состав жюри общественной премии Псковской области «Народное признание – 2019» вошли 12 человек (подробности).

В этом году премия «Народное признание» выявит лучших в десятый раз.

КОНКРЕТНО

Церемония награждения премии «Народное признание – 2019» состоится 30 января в 18:30 в Псковском академическом театре драмы имени А.С. Пушкина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Победителей главной общественной премии Псковской области наградят 30 января
Новые деревья посадят на улице Яна Фабрициуса в Пскове в этом году
Запрещенные на территории России медикаменты нашли пограничники в поезде "Рига-Москва"
Псковская область будет обследовать на коронавирус туристов из Китая
Сбербанк познакомил студентов ПсковГУ с актуальным финансовым инструментам
Великолучане просят заделать дыру в дороге за музыкальной школой
200 тысяч тонн молока произвели в Псковской области в 2019 году
Подрядчик установил новый график работ на улице Яна Фабрициуса в Пскове
Компания «Экопром» вывезла накопившийся за два месяца мусор с Талабских островов
12-летнюю девочку сбили на пешеходном переходе в Пскове
Cемь великолукских сирот по искам прокурора получили благоустроенное жилье
На братской могиле в Пушкиногорском районе установят плиты с именами погибших воинов
Высокоскоростной интернет появится в школах, ФАПах и на пожарных станциях Псковской области
Новый 32-местный катер будет перевозить пассажиров с материка на Талабы
3 человека пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Усвятском районе
Ушла из жизни доцент ПсковГУ Нина Никонова
Заведующего отделением великолукской больницы отстранили от должности за коррупцию
Капитальный ремонт сделали в Псковской районной больнице
Администрация Пскова: уборке улиц мешают припаркованные автомобили
500 миллионов рублей не хватает Пскову на уборку города
Поезд Псков – Великие Луки запустят с 1 марта