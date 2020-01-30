2020-01-30T10:02:26+03:00
Происшествия

В Пскове трезвый водитель сбил пьяного бомжа

Гражданин без определенного места жительства получил перелом позвоночника
Василиса Алексеева
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Водитель "Мерседеса" сбил бездомного на заправочной станции.Водитель "Мерседеса" сбил бездомного на заправочной станции.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Как сообщили «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, дорожно-транспортное происшествие случилось около восьми часов вечера 29 января у дома 21 по Ленинградскому шоссе Пскова.

В темноте 58-летний водитель автомобиля «Мерседес спринтер», уроженец Республики Беларусь , совершил наезд на пешехода, 48-летнего мужчину без определенного места жительства, который двигался по территории АЗС.

В результате ДТП пешехода госпитализировали с переломами позвоночника. Установлено, что в момент наезда водитель был трезв, пешеход - в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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