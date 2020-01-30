В Пскове трезвый водитель сбил пьяного бомжа
Как сообщили «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, дорожно-транспортное происшествие случилось около восьми часов вечера 29 января у дома 21 по Ленинградскому шоссе Пскова.
В темноте 58-летний водитель автомобиля «Мерседес спринтер», уроженец Республики Беларусь , совершил наезд на пешехода, 48-летнего мужчину без определенного места жительства, который двигался по территории АЗС.
В результате ДТП пешехода госпитализировали с переломами позвоночника. Установлено, что в момент наезда водитель был трезв, пешеход - в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU