2020-01-30T10:42:54+03:00
Происшествия

Ударившая мужа ножом жительница Пустошкинского района получила 11 месяцев исправительных работ

Дама с ножом уже имеет уголовную судимость за долги по алиментам
Василиса Алексеева
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Кухонный нож - самое распространенное оружие.Кухонный нож - самое распространенное оружие.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Прокуратура Пустошкинского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 40-летней местной жительницы, сообщили «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе областной прокуратуры.

Приговор вынес мировой судья судебного участка №14 Пустошкинского района. Женщину признали виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 115 УК РФ - умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Как установили правоохранители, 16 января 2019 года супруги сначала выпивали, затем поссорились. Женщина, не долго думая, схватила кухонный нож и воткнула в левое плечо мужа. Ранение оказалось не глубоким, «повлекшим легкий вред здоровью».

Как оказалось, до этого жительница Пустошкинского района уже привлекалась к к уголовной ответственности по части 1 статьи 157 УК РФ за неуплату средств на содержание детей.

Суд назначил виновной наказание в виде 11 месяцев исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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