Ударившая мужа ножом жительница Пустошкинского района получила 11 месяцев исправительных работ
Прокуратура Пустошкинского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 40-летней местной жительницы, сообщили «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе областной прокуратуры.
Приговор вынес мировой судья судебного участка №14 Пустошкинского района. Женщину признали виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 115 УК РФ - умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия.
Как установили правоохранители, 16 января 2019 года супруги сначала выпивали, затем поссорились. Женщина, не долго думая, схватила кухонный нож и воткнула в левое плечо мужа. Ранение оказалось не глубоким, «повлекшим легкий вред здоровью».
Как оказалось, до этого жительница Пустошкинского района уже привлекалась к к уголовной ответственности по части 1 статьи 157 УК РФ за неуплату средств на содержание детей.
Суд назначил виновной наказание в виде 11 месяцев исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства.
ИСТОЧНИК KP.RU