2020-01-30T11:32:38+03:00
Спорт

Студент ВЛГАФК вошел в сборную России по биатлону

Кирилл Стрельцов выступит в российской шестерка на Чемпионате мира в Антхольце
Алиса Солнцева
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Фото: группа ВЛГАФК "ВКонтакте". До этого спортсмен выступал на этапе Кубка мира в Поклюке.Фото: группа ВЛГАФК "ВКонтакте". До этого спортсмен выступал на этапе Кубка мира в Поклюке.
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Студент Великолукской государственной академии физической культуры выступит в составе сборной России по биатлону на Чемпионате мира в Антхольце. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в образовательном учреждении.

Накануне старший тренер мужской сборной России Сергей Белозеров назвал шестерку биатлонистов, которые выступят в Антхольце.

В состав вошла шестерка, которая участвовала в этапе Кубка мира в Поклюке. Среди лучших оказался Кирилл Стрельцов.

Фото: группа ВЛГАФК "ВКонтакте".

Фото: группа ВЛГАФК "ВКонтакте".

Кирилл является студентом 1 курса магистратуры ВЛГАФК, живет и тренируется в Московской области, с 12 лет занимается в биатлонной школе «Юность Москвы» под руководством своей мамы Натальи Стрельцовой.

В 2019 году закончил обучение по направлению подготовки «Физическая культура» (профиль «Спортивная тренировка в избранном виде спорта: лыжный спорт») и поступил в магистратуру великолукской академии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Студент ВЛГАФК вошел в сборную России по биатлону
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