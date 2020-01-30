Студент ВЛГАФК вошел в сборную России по биатлону
Студент Великолукской государственной академии физической культуры выступит в составе сборной России по биатлону на Чемпионате мира в Антхольце. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в образовательном учреждении.
Накануне старший тренер мужской сборной России Сергей Белозеров назвал шестерку биатлонистов, которые выступят в Антхольце.
В состав вошла шестерка, которая участвовала в этапе Кубка мира в Поклюке. Среди лучших оказался Кирилл Стрельцов.
Фото: группа ВЛГАФК "ВКонтакте".
Кирилл является студентом 1 курса магистратуры ВЛГАФК, живет и тренируется в Московской области, с 12 лет занимается в биатлонной школе «Юность Москвы» под руководством своей мамы Натальи Стрельцовой.
В 2019 году закончил обучение по направлению подготовки «Физическая культура» (профиль «Спортивная тренировка в избранном виде спорта: лыжный спорт») и поступил в магистратуру великолукской академии.
ИСТОЧНИК KP.RU