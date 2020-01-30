В Псковской области запретили продажу никотиносодержащей продукции
На территории Псковской области запретили продажу никотиносодержащей продукции без содержания табака. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областного Собрания депутатов, парламентарии приняли закон на 39-й сессии 30 января.
Запрет на продажу снюсов – жвачек и леденцов, в составе которых нет табака, но присутствует никтотин – инициировал губернатор.
За торговлю бестабачной никотиносодержащей продукцией по закону грозит штраф в 2,5 тысячи рублей для граждан, 5 тысяч рублей для должностных лиц, от 10 до 50 тысяч рублей для юридических лиц.
Необходимость этого ограничения объяснили распространением никотиносодержащей продукции среди школьников. Подростки часто покупали недорогие и незапрещенные и тем не менее опасные «конфеты». Их употребление приводит к привыканию и многочисленным болезням.
Кроме того, на рассмотрении в Государственной Думе РФ находится законопроект, который предполагает введение запрета оптовой и розничной продажи подобных смесей на территории всей страны.
ИСТОЧНИК KP.RU