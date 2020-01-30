Новый «закон о тишине» приняли в Псковской области

30 Янв. 2020 2020-01-30T12:52:28+03:00

Запреты касаются не только дома, но и улицы. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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В Псковской области приняли обновленный вариант «закона о тишине». Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе регионального парламента, депутаты Псковского областного Собрания на 39-й сессии 30 января внесли изменения в закон «Об административных правонарушениях на территории Псковской области».

О расширении действия «закона о тишине» заговорили губернатор Псковской области и представители регионального управления МВД. При рассмотрении законопроекта депутаты внесли поправки, несколько смягчив запреты.

Так, депутаты не стали запрещать запуск фейерверка. Также установили, что после 9 часов вечера соседям мешает «не просто включенный после 9 часов вечера телевизор», а звукопроизводящее устройство, работающее на повышенной громкости.

Таким образом, в «закон о тишине» запрещает: использовать на повышенной громкости телевизоры, магнитофоны, усилители звука, кричать, свистеть, петь, играть на музыкальных инструментах. К нарушениям отнесут невыключенную сигнализацию автомобиля, ремонтные работы и другие действия, повлекшие нарушение тишины и покоя граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU