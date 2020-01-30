Больше многодетных семей Псковской области будут получать выплаты на третьего ребенка

30 Янв. 2020 2020-01-30T13:13:42+03:00

Более полумиллиарда рублей предусмотрено в региональном бюджете 2020 года на выплаты многодетным семьям. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Больше псковских семей будут получать социальные выплаты на третьего ребенка. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областного Собрания депутатов, на очередной сессии парламента 30 января депутаты внесли изменения в закон «О ежемесячной денежной выплате на третьего ребенка или последующих детей».

Раньше ежемесячная выплата многодетной семье полагалась, если доход семьи был ниже, чем среднедушевой по области. Теперь же бюджет семьи будут сравнивать с двукратной величиной прожиточного минимума трудоспособного населения.

К примеру, среднедушевой денежный доход на 2020 год составляет 23880 рублей, а размер двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения - 24552 рубля. Так, под этот критерий подпадет больше семей, нуждающихся в поддержке от государства.

Эти изменения также позволят получать региону субсидии из федерального бюджета на софинансирование денежных выплат многодетным семьям.

ИСТОЧНИК KP.RU