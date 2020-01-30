2020-01-30T14:36:56+03:00
Общество

Псковский Красный Крест ищет медиков-ветеранов Великой Отечественной войны

К 75-летию победы организация хочет рассказать о работе врачей в военные годы
Алиса Солнцева
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Красный Крест просит рассказать ветеранов и их родственников о спасении людей в военные годы.Красный Крест просит рассказать ветеранов и их родственников о спасении людей в военные годы.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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Псковское отделение Красного Креста ищет ветеранов-медиков и их родственников, чтобы рассказать о работе врачей и выдающихся случаях милосердия в Великую Отечественную войну. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в псковском Красном Кресте.

Организация хотела бы найти людей, которые в военные годы работали врачами, медсестрами, санитарами или сандружинницами и сражались на поле боя и в тылу, спасая жизни людей под знаком Российского Красного Креста. Также общественники надеются выйти на связь с родственниками ветеранов и руководителями медицинских организаций.

Ветеранов просят рассказать о работе медика. Эту ценную информацию обнародуют на фотовыставке Российского Красного Креста в Москве, посвященной 75-летию Победы.

- Мы гордимся вами и хотим, чтобы о ваших подвигах узнало как можно больше соотечественников, - объяснят в псковском Красном Кресте.

КОНКРЕТНО

Любую информацию работники Красного Креста в Пскове ждут до 5 февраля, звоните по телефону: 8 (8112) 72- 09-11.

ИСТОЧНИК KP.RU

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