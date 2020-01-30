В Усвятском районе мост расходится по швам
Мост в деревне Стеревнево Усвятского района находится в аварийном состоянии. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков», жители поселения оставили обращение на сайте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.
Фото: губернатор60.рф. Держится на честном слове.
Как пишет Дарья Л. в обращении, плиты начинают расходиться, а асфальтовое покрытие моста усыпано ямами. В связи с обвалом моста в сентябре 2019 года в Себежском районе жители опасаются, что этот мост тоже может простоять недолго.
- Если вдруг мост рухнет, мы будем полностью отрезаны от цивилизации. У нас перестанет работать магазин, почта, не сможет приехать скорая, полиция, пожарная, - пишет автор сообщения.
Фото: губернатор60.рф.
Также женщина обращает внимание властей на то, что по этому опасному мосту, который находится в «ужаснейшем» состоянии, ездит школьный автобус.
Фото: губернатор60.рф.
Ответственным по данной проблеме назначен Борис Елкин, председатель регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.
ИСТОЧНИК KP.RU