2020-01-30T16:55:42+03:00
Происшествия

Великолучанин убил собутыльника и застрелился

Хозяин дачи ударил знакомого и уехал, а спустя несколько дней обнаружил, что убил гостя
Максим Дмитриев
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Застолье на даче закончилось двумя смертями.Застолье на даче закончилось двумя смертями.Фото: Алексей ФОКИН
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В великолукской деревне мужчина убил собутыльника и застрелился через несколько дней. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в прокуратуре Великолукского района, полиция возбудила уголовное дело по факту убийства.

25 января 2020 года в дачном доме в деревне Сиверст Великолукского района нашли два трупа. По предварительной информации, за несколько дней до этого мужчины выпивали вместе и поссорились. В ходе конфликта хозяин дома несколько раз ударил кулаком по голове своего знакомого и уехал.

Спустя 2-3 дня хозяин вернулся на дачу и увидел, что мужчина умер. Тогда великолучанин выстрелил себе в голову из огнестрельного оружия.

Великолукский следком ведет расследование, полиция возбудила уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть». Прокуратура района контролирует ход расследования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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