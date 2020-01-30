Великолучанин убил собутыльника и застрелился
В великолукской деревне мужчина убил собутыльника и застрелился через несколько дней. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в прокуратуре Великолукского района, полиция возбудила уголовное дело по факту убийства.
25 января 2020 года в дачном доме в деревне Сиверст Великолукского района нашли два трупа. По предварительной информации, за несколько дней до этого мужчины выпивали вместе и поссорились. В ходе конфликта хозяин дома несколько раз ударил кулаком по голове своего знакомого и уехал.
Спустя 2-3 дня хозяин вернулся на дачу и увидел, что мужчина умер. Тогда великолучанин выстрелил себе в голову из огнестрельного оружия.
Великолукский следком ведет расследование, полиция возбудила уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть». Прокуратура района контролирует ход расследования.
ИСТОЧНИК KP.RU