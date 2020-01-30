В 2020 году в Псковской области запланировали капитальный ремонт в 238 домах

30 Янв. 2020 2020-01-30T17:33:07+03:00

За 3 года в Пскове отремонтируют около 100 многоквартирных домов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На эти цели уйдет около 495 миллионов рублей

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Вице-губернатор Псковской области Василий Осипов призвал глав районов стремиться к стопроцентному выполнению программы капремонта в 2020 году. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе региональной администрации, состоялось рабочее совещание с участием органов исполнительной власти и регионального оператора «Фонд капитального ремонта».

Как сообщил гендиректор Фонда капитального ремонта Виктор Иващенко, в 2020 году должны отремонтировать 330 конструктивных элементов в 238 многоквартирных домах, на что выделили около 495 миллионов рублей.

Процент оплаты взносов на капремонт в Псковской области ниже, чем общий по России – 80 процентов. Лучше показатель по муниципальному жилью – 92 процента. С 1 апреля фонд будет бороться с должниками: к сумме задолженности будет начисляться пеня.

- Если в районе низкая собираемость, то рано или поздно у Фонда капитального ремонта Псковской области не будет средств, чтобы включать многоквартирные дома муниципалитета в краткосрочные и перспективные планы, - заметил Василий Осипов.

КСТАТИ

Вопрос о взаимодействии администрации с Фондом капитального ремонта Псковской области обсудили и в УГХ Пскова, сообщает пресс-служба муниципалитета. За 3 года в Пскове отремонтируют около 100 многоквартирных домов. Проект капремонта на 2021-2023 годы уже готов.

ИСТОЧНИК KP.RU