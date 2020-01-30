В 2020 году в Псковской области запланировали капитальный ремонт в 238 домах
Вице-губернатор Псковской области Василий Осипов призвал глав районов стремиться к стопроцентному выполнению программы капремонта в 2020 году. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе региональной администрации, состоялось рабочее совещание с участием органов исполнительной власти и регионального оператора «Фонд капитального ремонта».
Как сообщил гендиректор Фонда капитального ремонта Виктор Иващенко, в 2020 году должны отремонтировать 330 конструктивных элементов в 238 многоквартирных домах, на что выделили около 495 миллионов рублей.
Процент оплаты взносов на капремонт в Псковской области ниже, чем общий по России – 80 процентов. Лучше показатель по муниципальному жилью – 92 процента. С 1 апреля фонд будет бороться с должниками: к сумме задолженности будет начисляться пеня.
- Если в районе низкая собираемость, то рано или поздно у Фонда капитального ремонта Псковской области не будет средств, чтобы включать многоквартирные дома муниципалитета в краткосрочные и перспективные планы, - заметил Василий Осипов.
КСТАТИ
Вопрос о взаимодействии администрации с Фондом капитального ремонта Псковской области обсудили и в УГХ Пскова, сообщает пресс-служба муниципалитета. За 3 года в Пскове отремонтируют около 100 многоквартирных домов. Проект капремонта на 2021-2023 годы уже готов.
ИСТОЧНИК KP.RU