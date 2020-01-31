2020-01-31T09:48:12+03:00
Недвижимость

Почему резко подорожал газ в баллонах, объяснили в администрации Псковской области

С нового года стоимость одного баллона выросла на 270 рублей
Алиса Солнцева
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Подорожал не газ, а доставка баллонов.Подорожал не газ, а доставка баллонов.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Псковской области с января 2020 года резко увеличились цена на газ в баллонах. Ранее один баллон стоил 570 рублей, теперь – 840 рублей. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков», с жалобой на скачок цены обратился пскович на сайт губернатора региона Михаила Ведерникова.

Эту тему обсудили на рабочем совещании в администрации Псковской области 30 января, сообщает пресс-служба администрации.

- Цена на газ осталась прежней, однако органы исполнительной власти по решению антимонопольной службы не могут тарифицировать стоимость доставки баллонов до потребителя. С этим связано повышение цены, - прокомментировала ситуацию Елена Пилипенко, председатель регионального комитета по тарифам и энергетике.

На сайте главы региона Елена Пилипенко более подробно описала формирование цены на газ. По приведенным данным видно, что цена на сжиженный газ в Псковской области не изменилась. К примеру, в одной из компаний газ на данный момент стоит 27,62 руб./кг, такая же цена была и в декабре 2019 года.

- Доставка баллона потребителю осуществляется по нерегулируемой цене, - еще раз отмечает председатель комитета по тарифам и энергетике Псковской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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