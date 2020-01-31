2020-01-31T10:27:53+03:00
Общество

Нет ни дороги, ни парковочных мест, все в ямах, в грязи – псковичка описала путь в женскую консультацию

Жалобу беременная женщина оставила на сайте губернатора Псковской области
Алиса Солнцева
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Перинатальный центр новый, а женская консультация прежняя.Перинатальный центр новый, а женская консультация прежняя.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Псковичка Людмила Бойцова пожаловалась губернатору Псковской области на неблагоустроенную территорию у здания женской консультации на улице Кузбасской дивизии. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков», обращение от беременной женщины появилось на сайте главы региона Михаила Ведерникова.

- Все не поднималась рука, а сегодня не стерпела… - начинает псковичка.

Людмила ждет ребенка и уже 7 месяцев посещает женскую консультацию в Пскове. Чтобы утром попасть на прием, женщине приходится пробираться через грязь и ямы в темноте.

- Нет ни дороги, ни парковочных мест, всё в ямах, в грязи. Какая-то разруха! Рано с утра идёшь на анализы на ощупь в темноте, так как отсутствует освещение! – негодует автор.

Женщина обращается к администрации Пскова и просит создать комфортные и безопасные условия для посетительниц женской консультации.

- Хочется вокруг видеть нормальную цивилизацию, а не каменный век! – заключает Людмила Бойцова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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