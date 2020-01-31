Соревнования по спортивному мечу впервые пройдут в Пскове

31 Янв. 2020 2020-01-31T10:48:16+03:00

22 февраля псковичей приглашают на поединки на мечах

Изменить размер текста: A A

22 февраля в Пскове впервые пройдут соревнования по спортивному мечу. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе региональной администрации, в турнире могут принять участие все желающие в возрасте от 7 лет.

Победители поединков в разных возрастных категориях получат кубки, медали и грамоты. В программе – выступления реконструкторов.

- Проведение собственного турнира позволит нам создать группу заинтересованных спортсменов, которые смогут представлять регион на различных соревнованиях, в том числе международного уровня, - объяснил задумку организаторов Василий Мизгирев, руководитель организации «Былины Древнего Пскова».

Афиша: pskov.ru.

Во время турнира желающие смогут записаться на секцию «Спортивный меч».

Спортивный меч - это единоборство с использованием безопасного вооружения (спортивного меча и щита), имитирующего оружие, которое люди использовали до огнестрельной эпохи.

КОНКРЕТНО

Турнир по спортивному мечу пройдет в спортзале фитнес-клуба «PANDA» на улице Ижорского батальона, 24а. 22 февраля регистрация участников начнется в 10:00, турнир – в 11:00.

ИСТОЧНИК KP.RU