Благотворительный фонд подарил Псковской областной больнице новую мебель и матрасы
Псковская областная больница получила в подарок от благотворительного фонда «Алеша» новую мебель. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в медицинском учреждении.
В больницу поступило 260 функциональных кроватей и тумбочек и 100 противопролежневых матрасов. Новую мебель направили в отделения неврологии, офтальмологии, нефрологии и гемодиализа, торакальной хирургии и другие.
Псковская областная клиническая больница благодарит за помощь благотворителей. Фонд «Алеша» работает более 10 лет и помогает больницам, детским домам, интернатам и социальным приютам Северо-Западного федерального округа.
ИСТОЧНИК KP.RU