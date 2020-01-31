2020-01-31T11:43:45+03:00
Здоровье

Благотворительный фонд подарил Псковской областной больнице новую мебель и матрасы

260 кроватей и тумбочек направили в отделения псковского медучреждения
Максим Дмитриев
Поделиться:
Псковская областная больница благодарит фонд "Алеша".Псковская областная больница благодарит фонд "Алеша".Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

Псковская областная больница получила в подарок от благотворительного фонда «Алеша» новую мебель. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в медицинском учреждении.

В больницу поступило 260 функциональных кроватей и тумбочек и 100 противопролежневых матрасов. Новую мебель направили в отделения неврологии, офтальмологии, нефрологии и гемодиализа, торакальной хирургии и другие.

Псковская областная клиническая больница благодарит за помощь благотворителей. Фонд «Алеша» работает более 10 лет и помогает больницам, детским домам, интернатам и социальным приютам Северо-Западного федерального округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пскове есть все препараты, которыми лечится коронавирус
Меры профилактики гриппа и коронавируса идентичны – псковский эксперт
Более 40 миллиардов рублей уплатили налогоплательщики Псковской области в 2019 году
31 января можно купить билеты в Псковский драмтеатр за полцены
170 псковичей находятся в состоянии банкротства – заместитель руководителя псковской налоговой
Благотворительный фонд подарил Псковской областной больнице новую мебель и матрасы
Соревнования по спортивному мечу впервые пройдут в Пскове
Нет ни дороги, ни парковочных мест, все в ямах, в грязи – псковичка описала путь в женскую консультацию
Почему резко подорожал газ в баллонах, объяснили в администрации Псковской области
В 2020 году в Псковской области запланировали капитальный ремонт в 238 домах
Великолучанин убил собутыльника и застрелился
«Экопром» по просьбе псковичей установит контейнер в переулке Псковстроя
40 плиток шоколада украл пскович из магазина на Октябрьском проспекте
В Усвятском районе мост расходится по швам
Псковский Красный Крест ищет медиков-ветеранов Великой Отечественной войны
Больше многодетных семей Псковской области будут получать выплаты на третьего ребенка
Новый «закон о тишине» приняли в Псковской области
В Псковской области запретили продажу никотиносодержащей продукции
Студент ВЛГАФК вошел в сборную России по биатлону
Ударившая мужа ножом жительница Пустошкинского района получила 11 месяцев исправительных работ
В Пскове трезвый водитель сбил пьяного бомжа
Победителей главной общественной премии Псковской области наградят 30 января