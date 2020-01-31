Благотворительный фонд подарил Псковской областной больнице новую мебель и матрасы

31 Янв. 2020 2020-01-31T11:43:45+03:00

260 кроватей и тумбочек направили в отделения псковского медучреждения

Изменить размер текста: A A

Псковская областная больница получила в подарок от благотворительного фонда «Алеша» новую мебель. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в медицинском учреждении.

В больницу поступило 260 функциональных кроватей и тумбочек и 100 противопролежневых матрасов. Новую мебель направили в отделения неврологии, офтальмологии, нефрологии и гемодиализа, торакальной хирургии и другие.

Псковская областная клиническая больница благодарит за помощь благотворителей. Фонд «Алеша» работает более 10 лет и помогает больницам, детским домам, интернатам и социальным приютам Северо-Западного федерального округа.

ИСТОЧНИК KP.RU