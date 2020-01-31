170 псковичей находятся в состоянии банкротства – заместитель руководителя псковской налоговой

31 Янв. 2020 2020-01-31T12:38:06+03:00

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На 1 января 2020 года долг по налоговым отчислениям в Псковской области составил 3 миллиарда 365 миллионов рублей. Такие данные привел заместитель руководителя УФНС России по Псковской области Алексей Павлов на пресс-конференции 31 января, передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков».

Как отметил спикер, за год сумма задолженности сократилась на восемь процентов.

По страховым взносам жители и организации Псковской области должны 1 миллиард 34 миллиона рублей (что на 13,9 процента меньше, чем в прошлом году), по имущественным налогам физических лиц – 592,3 миллиона (что на 3,3 процента больше, чем в прошлом году), собственно по налоговым отчислениям – 2 миллиарда 332 миллионов (меньше на 5,1 процента).

- Сама задолженность в этом году выросла на 19 миллионов рублей, но нам удалось повысить и эффективность взыскания. Мы заинтересованы не только в сборе налогов в бюджет Российской Федерации, но и в сохранении налогоплательщиков на территории области, - заметил Алексей Павлов.

К мерам работы налоговых органов с должниками относятся процессуальные меры, проектные методы работы с конкретным предприятием, суды и процедура банкротства.

Обанкротить можно как юридическое, так и физическое лицо. На сегодняшний день налоговые органы Псковской области ведут 170 процедур банкротства физических лиц. В этом списке есть и известные личности, заметил заместитель начальника регионального управления ФНС.

ИСТОЧНИК KP.RU