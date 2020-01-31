31 января можно купить билеты в Псковский драмтеатр на февраль за полцены

31 Янв. 2020 2020-01-31T14:57:55+03:00

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Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе театрально-концертной дирекции, скидки действуют на постановки, идущие только на большой сцене: это спектакли 4 и 29 февраля – «Каштанка», 8 февраля – «Ревизор», 19 февраля - «Соседи», 21 февраля – «Отелло», 22 февраля – «Очень громкая премьера», 28 февраля – «Таланты и поклонники».

Начиная с первого числа февраля, билеты на все спектакли текущего месяца будут продаваться без скидок, но зато можно будет приобрести льготные билеты на следующий месяц.

Сцена из спектакля "Ревизор".Фото: Андрей Кокшаров

Скидка действует только при покупке билетов в кассе театра. На гастрольные спектакли акция не распространяется. Онлайн-продажа билетов и продажа билетов в билетоматах осуществляется, как и ранее, за полную стоимость.

Зрители на спектакле "Очень громкая премьера".Фото: Андрей Кокшаров

КОНКРЕТНО

Касса работает в здании театра по адресу: ул. Пушкина, д.13, с 11.30 до 19.30 ежедневно (обед с 15.00 до 16.00). Телефон: (8112) 72-80-22.

КСТАТИ

Псковский театр драмы ввел новые правила продажи билетов на спектакли, которые позволят зрителям не только заранее планировать посещение спектаклей, но и существенно сэкономить при этом, ввел этим летом. Так, если позаботиться о покупке билета за месяц до спектакля, то можно приобрести его со скидкой 50%.

ИСТОЧНИК KP.RU