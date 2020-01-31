Более 40 миллиардов рублей уплатили налогоплательщики Псковской области в 2019 году

31 Янв. 2020 2020-01-31T13:08:48+03:00

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Более 40 миллиардов рублей поступило в бюджет и внебюджетные фонды от жителей и предприятий Псковской области. Об этом сообщил заместитель руководителя УФНС России по Псковской области Алексей Павлов, передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков» с пресс-конференции 31 января.

В бюджет области из них поступило 17,6 миллиарда рублей, в федеральный – 6,5 миллиарда. Наибольшие суммы поступлений в консолидированный бюджет внесли региональные отделения крупных федеральных компаний – «РЖД», «Сбербанк», «Газпром», Единый расчётный центр министерства обороны России, «Транснефть», а также Великолукский мясокомбинат. Каждая из компаний за год заплатила более 200 миллионов рублей.

Большой удельный вес отчислений в федеральный бюджет наблюдается от собственно псковских предприятий: Великолукский свиноводческий комплекс, завод электротехнического оборудования, «Евроимпорт», «Псковнефтепродукт», завод «Микрон». Кстати, здесь лидируют великолукские мероприятия.

Еще 16 миллиардов рублей, уплаченные псковичами в 2019 году, пришлись на страховые взносы.

ИСТОЧНИК KP.RU