2020-01-31T14:31:20+03:00
Здоровье

Меры профилактики гриппа и коронавируса идентичны – псковский эксперт

Алиса Солнцева
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Маска - надежное средство защиты от вирусной инфекции.Маска - надежное средство защиты от вирусной инфекции.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
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- Коронавирусная инфекция также относится к респираторным инфекциям, поэтому все меры профилактики будут идентичными. Защищая себя от коронавирусной инфекции, вы защищаете себя от гриппа и наоборот, - заявил глава управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук. Об этом передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков» с пресс-конференции 31 января, посвященной эпидемиологической ситуации в Псковской области.

По последним данным на 13:30, заражены коронавирусом 9780 человек, умерли 213 человек. Прирост заболевших составил за сутки 1984 случаев. При таком количестве заболевших доля смертности мала – 2,2 процента.

- 213 случаев – это много или мало? – спрашивает Александр Нестерук. – По крайней мере, пока это на порядок меньше, чем смертность в Китае от гриппа в прошлом «благополучном» году.

Симптоматика коронавируса в подавляющем большинстве случаев сходна с признаками респираторного заболевания, потому используются идентичные меры профилактики.

- Маска – это единственное надежное средство, которое позволяет защитить дыхательные органы. И по-другому нам с этой ситуацией не справиться, - заметил руководитель регионального управления Роспотребнадзора.

При этом Александр Нестерук добавил, что самая качественная маска может служить до 6 часов, самые простые – до 2 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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