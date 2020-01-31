2020-01-31T14:49:01+03:00
Здоровье

В Пскове есть все препараты, которыми лечится коронавирус

Псковские врачи должны спросить у пациента, не взаимодействовал ли он с китайцами
Алиса Солнцева
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В Пскове есть все необходимые для лечения короновируса препараты.В Пскове есть все необходимые для лечения короновируса препараты.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Медицинские работники псковских учреждений получили дополнительные рекомендации при работе с пациентами. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков» с пресс-конференции 31 января, посвященной эпидемиологической ситуации в Псковской области, главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная рассказала о готовности медучреждений Пскова к атаке коронавируса.

Если пациент обращается с признаками ОРЗ, врач должен спросить у него, с кем он общался в последнее время, где он работает, чтобы выяснить, откуда пришла инфекция. Также врач спросит, не посещал ли человек экскурсию, не взаимодействовал ли с приезжими. Главный новый вопрос «в арсенале» доктора: не взаимодействовал ли человек с людьми китайской национальности.

Есть ли в Псковской области необходимые препараты?

Об этом рассказала руководитель Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Псковской области Ирина Сивачева. Так как коронавирус лечится препаратами от респираторных инфекций, запасы лекарств на случай эпидемии в регионе большие.

- У нас большой запас «Ингавирина». Это наш препарат, мы с ним работаем и хорошо знаем его специфику. Второй препарат – «Калетра». Он у нас тоже есть. По лечебным и профилактическим препаратам в наших учреждениях вопросов нет, - заверила Ирина Сивачева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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