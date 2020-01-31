Пскович подорвался на боеприпасах времен Великой Отечественной войны в своем гараже
43-летний житель Пскова пострадал при взрыве боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом «Комсомольской правде - Псков» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Псковской области.
Как выяснили полицейские, 29 января в Пскове на улице Харченко взорвались боеприпасы. Их хранил в своем гараже 43-летний пскович. Причиной взрыва стало неосторожное обращение.
Горожанина госпитализировали в областную больницу с множественными осколочными ранениями.
Правоохранители выясняют подробности происшествия. По предварительным данным, мужчина нашел боеприпасы в местах боев и незаконно хранил их в своем гараже.
ИСТОЧНИК KP.RU