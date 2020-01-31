Почти 146 миллионов рублей заработали заключенные в Псковской области

31 Янв. 2020 2020-01-31T17:32:27+03:00

К труду привлечены все заключенные в учреждениях уголовно-исправительной системы Псковской области

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Оказывается, заключенные в Псковской области неплохо зарабатывают.

Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», на различных производствах отбывающие свой срок в колониях заключенные оказывали услуги и изготовили разной продукции на 145 млн 877 тысяч рублей, что составляет 100,6 % от аналогичного периода прошлого года.

Кредиторскую задолженность в УИС региона в сравнении с прошлым годом снизили на 5,5 млн рублей, и не допустили убытков на производстве.

Врио начальника УФСИН Виктор Леонов рассказал, что в учреждениях УФСИН находится 3029 человек, их стало на 838 меньше, чем в прошлом году.

Также руководитель ведомства рассказал, что в прошлом году при попытке доставки сотрудники ведомства изъяли 1 млн 857 тысяч рублей, почти 80 граммов наркотических средств, 2.7 литра алкогольных напитков промышленного производства и 243 мобильных телефона. За передачу либо попытку передачи запрещенных предметов осужденным задержали 26 граждан, в отношении 22-х материалы направлены в суд, в отношении 4-х возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU