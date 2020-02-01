2020-02-01T10:30:35+03:00
Происшествия

В магазина на Рижском проспекте пскович украл коньяк и текилу

Стоимость похищенного составила 2600 рублей
Дмитрий Мезенцев
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Пскович украл в магазине три бутылки алкоголя.Пскович украл в магазине три бутылки алкоголя.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Как рассказали "Комсомольской правде-Псков" в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области, инцидент произошел в полдень 30 января.

Пскович, находясь в магазине на Рижском проспекте, похитил бутылку коньяка и две бутылки текилы стоимостью 2600 рублей. Кражу заметили сотрудники магазина и вызвали на место происшествия наряд вневедомственной охраны Росгвардии.

Росгвардейцы задержали 31-летнего гражданина, который украл спиртные напитки, и передали его в территориальный отдел полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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