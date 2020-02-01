2020-02-01T12:11:28+03:00
Общество

Лапароскопическую операцию по новой методике провели хирурги в Пскове

Псковские врачи ассистировали петербургскому профессору
Василиса Алексеева
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Эспериментальную операцию провели женщине.Эспериментальную операцию провели женщине.
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Лапароскопическая операция, которой ранее не было в арсенале псковских хирургов, состоялась 31 января, рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе областного парламента.

Для её проведения в Псковскую областную клиническую больницу приехал профессор, доктор медицинских наук, член правления общества эндоскопических хирургов РФ, главный хирург больницы св. Георгия в Санкт-Петербурге Георгий Рутенбург. ассистировали профессору псковские врачи.

- Нас с хирургами из Пскова связывает давняя профессиональная дружба, и поэтому я с большим удовольствием в очередной раз посещаю областную клиническую больницу и рад поделиться с коллегами своим опытом. Операция прошла успешно. Прекрасное оборудование, прекрасный коллектив, - прокомментировал итоги хирург из Санкт-Петербурга.

Лапараскопическая операция в брюшной полости.

Лапараскопическая операция в брюшной полости.

В числе псковских врачей, принимавших участие в операции, был заместитель главного врача по хирургии Псковской областной больницы, депутат областного Собрания депутатов Игорь Дитрих. Он рассказал, что каждая пятая операция, сделанная в Псковской областной клинической больнице, проводится малоинвазивным способом.

- Доступность эндоскопической хирургии для населения региона с каждым годом увеличивается – в прошлом году лапароскопические операции составили 16,5 % от всех хирургических вмешательств, сделанных в области. Этот показатель в расчёте на душу населения у нас в регионе даже выше, чем в Москве и в Санкт-Петербурге. Мы активно повышаем их качество, постоянно учимся, - отметил он.

Хотя, как пояснил Игорь Дитрих, определённая очередь на подобные операции существует.

- Если у человека паховая грыжа, которую он растил несколько лет, ему придётся немного подождать – количество таких операций исчисляется 300-500 в год, но, если у пациента выявлены серьёзные «болячки», то, как только поставлен диагноз и проведено дополнительное обследование, он берётся на операцию без очереди, - рассказал врач.

Игорь Дитрих предложил создать в регионе единую хирургическую службу на базе семи ведущих больниц, где проводятся серьезные хирургические вмешательства.

- Из любой точки области до Великолукской межрайонной больницы или до Пскова можно доехать за два часа. В некоторых районах Москвы больше времени понадобится, чтобы доставить пациента до специализированной клиники. Я убеждён, что сосредоточение хирургической службы в ведущих стационарах области – это высокое качество операций и безопасность пациентов, - высказал свое мнение хирург.

Все манипуляции видны на экране монитора.

Все манипуляции видны на экране монитора.

Депутат отметил, что раннее выявление онкологических заболеваний, диспансеризация, прививочная работа должны остаться на районном уровне.

- Но каждый житель Псковской области должен иметь возможность получить современную медицинскую помощь, и если у пациента случился, например, аппендицит, то мы, конечно, должны сделать ему лапароскопическую операцию, а не разрезать живот, как это делалось больше ста лет назад, - заявил Игорь Дитрих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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