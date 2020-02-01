Лапароскопическую операцию по новой методике провели хирурги в Пскове

1 Февр. 2020 2020-02-01T12:11:28+03:00

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Лапароскопическая операция, которой ранее не было в арсенале псковских хирургов, состоялась 31 января, рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе областного парламента.

Для её проведения в Псковскую областную клиническую больницу приехал профессор, доктор медицинских наук, член правления общества эндоскопических хирургов РФ, главный хирург больницы св. Георгия в Санкт-Петербурге Георгий Рутенбург. ассистировали профессору псковские врачи.

- Нас с хирургами из Пскова связывает давняя профессиональная дружба, и поэтому я с большим удовольствием в очередной раз посещаю областную клиническую больницу и рад поделиться с коллегами своим опытом. Операция прошла успешно. Прекрасное оборудование, прекрасный коллектив, - прокомментировал итоги хирург из Санкт-Петербурга.

Лапараскопическая операция в брюшной полости.

В числе псковских врачей, принимавших участие в операции, был заместитель главного врача по хирургии Псковской областной больницы, депутат областного Собрания депутатов Игорь Дитрих. Он рассказал, что каждая пятая операция, сделанная в Псковской областной клинической больнице, проводится малоинвазивным способом.

- Доступность эндоскопической хирургии для населения региона с каждым годом увеличивается – в прошлом году лапароскопические операции составили 16,5 % от всех хирургических вмешательств, сделанных в области. Этот показатель в расчёте на душу населения у нас в регионе даже выше, чем в Москве и в Санкт-Петербурге. Мы активно повышаем их качество, постоянно учимся, - отметил он.

Хотя, как пояснил Игорь Дитрих, определённая очередь на подобные операции существует.

- Если у человека паховая грыжа, которую он растил несколько лет, ему придётся немного подождать – количество таких операций исчисляется 300-500 в год, но, если у пациента выявлены серьёзные «болячки», то, как только поставлен диагноз и проведено дополнительное обследование, он берётся на операцию без очереди, - рассказал врач.

Игорь Дитрих предложил создать в регионе единую хирургическую службу на базе семи ведущих больниц, где проводятся серьезные хирургические вмешательства.

- Из любой точки области до Великолукской межрайонной больницы или до Пскова можно доехать за два часа. В некоторых районах Москвы больше времени понадобится, чтобы доставить пациента до специализированной клиники. Я убеждён, что сосредоточение хирургической службы в ведущих стационарах области – это высокое качество операций и безопасность пациентов, - высказал свое мнение хирург.

Все манипуляции видны на экране монитора.

Депутат отметил, что раннее выявление онкологических заболеваний, диспансеризация, прививочная работа должны остаться на районном уровне.

- Но каждый житель Псковской области должен иметь возможность получить современную медицинскую помощь, и если у пациента случился, например, аппендицит, то мы, конечно, должны сделать ему лапароскопическую операцию, а не разрезать живот, как это делалось больше ста лет назад, - заявил Игорь Дитрих.

ИСТОЧНИК KP.RU