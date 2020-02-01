Более сотни пластиковых контейнеров появилось на улицах Новоржева

1 Февр. 2020 2020-02-01T14:33:51+03:00

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В Новоржеве установили более 100 новых пластиковых контейнеров, рассказал «Комсомольской правде-Псков» региональный оператор по обращению с ТКО в Псковской области – компания «Экопром».

С 1 февраля сбором мусора в Новоржевском районе начала заниматься «Мехуборка», хотя местные жители могли видеть мусоровозы компании на улицах уже с октября.

Евроконтейнеры расположили на контейнерах площадках районного центра. Директор компании Сергей Пайст «Экопром» рассказал, что для работы с новыми контейнерами из пластика в районе будет использоваться новый мусоровоз. Машина с высокой маневренностью незаменима в условиях узких проездов. В районном центре также установят контейнеры на 32-х новых точках в частном секторе.

Вывозить мусор будут еженедельно в понедельник, среду и пятницу. Желающие жители района могут заключить индивидуальный договор на вывоз собственного евроконтейнера. Для этого необходимо оставить заявку на сайте регоператора или позвонить по телефону 8 (8112) 20-19-21.

ИСТОЧНИК KP.RU