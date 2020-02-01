Псковские следователи раскрыли двойное убийство двенадцатилетней давности

1 Февр. 2020 2020-02-01T18:25:00+03:00

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Уголовное дело по факту обнаружения в январе 2008 года в своем доме в Пскове тел сожительствующей пары с множественными рублеными ранами головы возбуждено 13 января 2008 года, напомнили «Комсомольской правде-Псков» в Следственном комитете Российской Федерации по Псковской области.

Расследование ведется по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц). Несмотря на приостановление предварительного следствия по уголовному делу, работа по раскрытию преступления продолжалась, в том числе с коллегами из отдела криминалистического сопровождения следствия в Санкт-Петербурге Главного управления криминалистики (Криминалистический центр) Следственного комитета России при оперативном сопровождении сотрудников УМВД России по Пскову.

- Благодаря кропотливой работе следователей центрального аппарата СК России и регионального управления, сумевших в течении двух последних дней установить психологический контакт с ключевыми свидетелями, которые изначально давали ложные показания, чтобы пустить ход расследования по ложному пути, удалось убедить их давать правдивые показания. В результате собранных исключительно следственным путем доказательств преступление было раскрыто, подозреваемый задержан, - рассказали в пресс-службе СУСК по Псковской области.

Следователи задержали ранее судимого за убийство 40-летнего жителя Пскова. Пока шло следствие он уже отсидел пятилетний срок за преступление на сексуальной почве.

По версии следствия, в один из дней в январе 2008 года тогда еще 28-летний подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вспомнив старую обиду пришел в дом потерпевших и зарубил их топором. Убийца нанес в общей сложности около 25 ударов по голове, а затем скрылся. Сейчас подозреваемый заключен под стражу. Работа по сбору и закреплению доказательств продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU