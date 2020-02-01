На улице Кузбасской дивизии Пскова появится новый пешеходный переход

1 Февр. 2020 2020-02-01T19:34:59+03:00

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Новый пешеходный переход в районе дома №50 по улице Кузбасской появится по многочисленным просьбам псковичей, сообщили «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе городской администрации.

Ближайший светофор находится далеко. Новая зебра необходима, так как много детей, идущих в школу №25, перебегают дорогу именно на этом участке, нарушая правила дорожного движения.

Как пояснил начальник Управления городского хозяйства Администрации города Николай Баринов, пешеходную дорожку по всем нормам безопасности сделают в процессе планируемой реконструкции улицы Кузбасской дивизии. Деньги выделены из бюджета города Пскова в рамках муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова».

Согласно проектному заданию улица будет относиться к категории магистральных улиц общегородского значения 2-го класса регулируемого движения длиной один км.

Расчетная скорость движения - 80 км/час. Планируется построить 4-полосную дорогу с разделительной полосой, кольцом и шестью примыканиями. Заданием также предусмотрено устройство проездов (один - вдоль городской больницы, второй - местный внутридворовой проезд), тротуаров, парковок, велодорожек, двух автобусных остановок, установка светофора и освещения, а также размещение вертолетной площадки. Ее место расположения определят после согласования всех заинтересованных организаций, чьи интересы затрагиваются в процессе строительства, в том числе владельцев инженерных коммуникаций.

Срок сдачи проектно-сметной документации - до 1 декабря 2020 года. Цена контракта составляет около 9 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU