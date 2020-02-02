В Псковской области более 67 млн рублей долгов по зарплате выплатили работодатели после вмешательства прокуратуры

2 Февр. 2020 2020-02-02T11:41:45+03:00

Более 900 случаев нарушения в сфере оплаты труда выявили прокуроры в 2019 году. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

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Как стало известно "Комсомольской правде-Псков" в прошлом году органы прокуратуры области выявили более 900 нарушений законодательства в сфере оплаты труда.

В результате принятых мер прокурорского реагирования удалось погасить задолженность по оплате труда перед 3014 работниками на общую сумму 67,2 млн. рублей.

К дисциплинарной и административной ответственности привлекли 173 человека, к административной ответственности по постановлениям прокуроров привлекли 242 лица, предостережения о недопустимости нарушения получили 59 должностных лиц.

Для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке пункта 2 части 2 статьи 37 УПК РФ направлено два материала, по результатам рассмотрения которых возбуждено одно уголовное дело.

Прокуроры выявили 34 организации, которые не обеспечили своевременную выплату заработной платы, в том числе 12 из которых имели просроченную задолженность по заработной плате на общую сумму 11,4 млн.рублей, а также 14 организаций, начисляющих заработную плату ниже МРОТ.

По результатам опротестования локальных актов работодателей обеспечена реальная индексация заработной платы работников 11 организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU