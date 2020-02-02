Псковская федерация бокса получит 350 тысяч рублей на закупку спортивного инвентаря

2 Февр. 2020 2020-02-02T14:42:03+03:00

Договор с федерацией бокса России подписали на форуме в Калининграде

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Федерацией бокса России выделит Псковской федерации бокса 350 тысяч рублей на закупку спортивного инвентаря, сообщило «Комсомольской правде-Псков» псковское агентство «Спорт60».

Соответствующие договоренности были достигнуты на втором Всероссийском боксерском форуме, который проходил с 31 января по 1 февраля в Калининграде.

Форум собрал представителей всех 85 региональных федераций страны, олимпийских чемпионов, чемпионов мира, промоутеров, тренеров, судей и спортивных функционеров.

Псковскую федерацию бокса на форуме представляли тренер Центра спортивной подготовки Псковской области, главный тренер сборной Псковской области и СЗФО по боксу Вадим Голик, псковские промоутеры - Александр Аверин и Игнат Гарбузов.

ИСТОЧНИК KP.RU