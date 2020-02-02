Псковская федерация бокса получит 350 тысяч рублей на закупку спортивного инвентаря
Федерацией бокса России выделит Псковской федерации бокса 350 тысяч рублей на закупку спортивного инвентаря, сообщило «Комсомольской правде-Псков» псковское агентство «Спорт60».
Соответствующие договоренности были достигнуты на втором Всероссийском боксерском форуме, который проходил с 31 января по 1 февраля в Калининграде.
Форум собрал представителей всех 85 региональных федераций страны, олимпийских чемпионов, чемпионов мира, промоутеров, тренеров, судей и спортивных функционеров.
Псковскую федерацию бокса на форуме представляли тренер Центра спортивной подготовки Псковской области, главный тренер сборной Псковской области и СЗФО по боксу Вадим Голик, псковские промоутеры - Александр Аверин и Игнат Гарбузов.
ИСТОЧНИК KP.RU