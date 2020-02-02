Многодетным семьям из Себежа нашли участок земли вне национального парка

2 Февр. 2020 2020-02-02T14:39:03+03:00

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Рабочее совещание по вопросу предоставления земельных участков многодетным семьям в Себежском районе провел губернатор Псковской области Михаил Ведерников, рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации области.

Оно стало реакцией на заявление от жительницы Себежа, которой по закону положен земельный участок, но получить его она не может, потому что райцентр находится на территории национального парка «Себежский». Там выдача участков в собственность с дальнейшим жилым строительством приостановлена.

-По Себежскому району у нас более 100 человек в очереди состоит, последний участок был предоставлен в 2017 году, после чего процесс остановился. Муниципалитет предлагает земельные участки за границами национального парка, и некоторые семьи согласились на такие условия. Теперь остались те, кто хотят участки именно в городе или в границах национального парка, — пояснила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

Ранее многодетным семьям в деревне Угаринка выделили порядка 200 участков, но их передача была приостановлена областной прокуратурой, а возобновление возможно при принятии решения на федеральном уровне.

С заявительницей ведется адресная работа по подбору земельного участка. Ей подобрали четыре участка за пределами национального парка. Один из вариантов, который понравился себежанке, расположен в деревне Загады в двух километрах от Себежа.

После различных согласований рассмотрят вопрос предоставления участков в этом населенном пункте и другим многодетным семьям.

ИСТОЧНИК KP.RU