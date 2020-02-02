2020-02-02T15:25:05+03:00
Происшествия

Доверчивые жительницы Пскова отдали банковским мошенникам почти 300 тысяч рублей

Личные данные потерпевшие сами передают лжебанкирам
Василиса Алексеева
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..Фото: Дарья ХВАТКОВА
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От лживых банкиров пострадали две псковички.

Как сообщили «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 29 января 24-летней жительнице Пскова на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Под предлогом предотвращения несанкционированного списания денежных средств снял с ее карты 200 тысяч рублей.

Еще одна псковичка, 1952 года рождения, в результате действий мошенника лишилась со своей банковской карты около 74 тысяч рублей.

По двум эпизодам возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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