Доверчивые жительницы Пскова отдали банковским мошенникам почти 300 тысяч рублей
От лживых банкиров пострадали две псковички.
Как сообщили «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 29 января 24-летней жительнице Пскова на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Под предлогом предотвращения несанкционированного списания денежных средств снял с ее карты 200 тысяч рублей.
Еще одна псковичка, 1952 года рождения, в результате действий мошенника лишилась со своей банковской карты около 74 тысяч рублей.
По двум эпизодам возбуждены уголовные дела.
ИСТОЧНИК KP.RU