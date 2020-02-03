2020-02-03T10:04:00+03:00
Общество

Минусовая температура установится в Пскове с 4 февраля

В ночь с понедельника на вторник в Псковской области начнутся заморозки
Алиса Солнцева
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Небольших февральских морозов нам все же не миновать.Небольших февральских морозов нам все же не миновать.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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Заморозки придут в Псков с 4 февраля. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в метеоцентре «Фобос».

По прогнозам, 3 февраля – последний день на этой неделе с плюсовой температурой. Сегодня в Пскове будет пасмурно, осадки в виде мокрого снега и дождя, скорость ветра не превысит 6 метров в секунду. На данный момент Псковский ЦГМС фиксирует +2,1 градуса.

Однако уже 4 февраля в Пскове ожидается от 0 до -2 градусов и умеренный северо-западный ветер.

По прогнозам, сегодня последний дождливый день на неделе. Фото: Дарья ХВАТКОВА

По прогнозам, сегодня последний дождливый день на неделе.Фото: Дарья ХВАТКОВА

5 февраля ночью температура опустится до -5 градусов, днем будет держаться в пределах от -1 до -3.

6 февраля в Псковскую область придет снег и сильный туман. Температура не изменится, будет держаться ночью до -5, днем - до -3, однако усилится ветер: порывы северного ветра будут достигать 10 метров в секунду.

7 февраля ожидается малооблачная погода, ночью от -4 до -6, днем от -2 до -4, ветер северо-западный, умеренный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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