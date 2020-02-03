Премьера фильма «Дайте сказать!» о бойцах 6 роты состоится в Пскове 1 марта
1 марта одновременно в трех городах – Пскове, Москве и Грозном» – состоится премьера документального фильма «Дайте сказать!», посвященного бойцам 6-й роты. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в Фонде имени Бальмонта, который поддерживает выпуск картины.
- В годовщину подвига 6-й роты будут говорить только родные, друзья, однополчане. Они скажут то, что считают нужным. У нас нет цензуры, - отмечают авторы фильма.
Фото: balmontfoundation.ru.
В кинокартине выскажутся матери и сослуживцы погибших героев, впервые покажут кадры из личных архивов десантников.
Как известно, продюсер фильма Сергей Гарусов служил в 6-й роте 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии и в бою в Аргунском ущелье потерял друзей и командиров. Режиссером документального кино выступил опытный документалист Святослав Власов.
Фото: Сергей Гарусов.
Продюсер и один из авторов проекта Сергей Гарусов на своей странице в соцсети публикует новости о продвижении съемок, также там можно найти реквизиты для помощи проекту.
ИСТОЧНИК KP.RU