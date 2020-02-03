2020-02-03T11:02:19+03:00
Общество

Премьера фильма «Дайте сказать!» о бойцах 6 роты состоится в Пскове 1 марта

О десантниках и их подвиге расскажут родные, друзья и однополчане
Максим Дмитриев
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Фото: balmontfoundation.ru. 84 десантника погибли в бою у высоты 776.Фото: balmontfoundation.ru. 84 десантника погибли в бою у высоты 776.
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1 марта одновременно в трех городах – Пскове, Москве и Грозном» – состоится премьера документального фильма «Дайте сказать!», посвященного бойцам 6-й роты. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в Фонде имени Бальмонта, который поддерживает выпуск картины.

- В годовщину подвига 6-й роты будут говорить только родные, друзья, однополчане. Они скажут то, что считают нужным. У нас нет цензуры, - отмечают авторы фильма.

Фото: balmontfoundation.ru.

Фото: balmontfoundation.ru.

В кинокартине выскажутся матери и сослуживцы погибших героев, впервые покажут кадры из личных архивов десантников.

Как известно, продюсер фильма Сергей Гарусов служил в 6-й роте 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии и в бою в Аргунском ущелье потерял друзей и командиров. Режиссером документального кино выступил опытный документалист Святослав Власов.

Фото: Сергей Гарусов.

Фото: Сергей Гарусов.

Продюсер и один из авторов проекта Сергей Гарусов на своей странице в соцсети публикует новости о продвижении съемок, также там можно найти реквизиты для помощи проекту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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