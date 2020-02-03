Великолучанка взяла попользоваться автомобиль и продала его на запчасти

3 Февр. 2020 2020-02-03T11:18:44+03:00

До пяти лет тюрьмы грозит женщине за растрату чужого имущества

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В Великих Луках женщина предстанет перед судом за продажу на запчасти чужого автомобиля. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в областной прокуратуре, заместитель прокурора утвердил обвинение по уголовному делу.

Как выяснило следствие, в пользовании у обвиняемой находилась чужая машина «Хонда Цивик», 1998 года выпуска. Без ведома владельца в сентябре 2019 года великолучанка продала машину на запчасти. Эксперты оценили ущерб потерпевшему в 109 тысяч рублей.

Великолукский городской суд рассмотрит уголовное дело по части 2 статьи 160, женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU