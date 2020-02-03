Великолучанка взяла попользоваться автомобиль и продала его на запчасти
В Великих Луках женщина предстанет перед судом за продажу на запчасти чужого автомобиля. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в областной прокуратуре, заместитель прокурора утвердил обвинение по уголовному делу.
Как выяснило следствие, в пользовании у обвиняемой находилась чужая машина «Хонда Цивик», 1998 года выпуска. Без ведома владельца в сентябре 2019 года великолучанка продала машину на запчасти. Эксперты оценили ущерб потерпевшему в 109 тысяч рублей.
Великолукский городской суд рассмотрит уголовное дело по части 2 статьи 160, женщине грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU