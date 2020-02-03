Музыкальную программу «Метель» исполнит псковский симфонический оркестр к дням дуэли и гибели Пушкина
7 февраля губернаторский симфонический оркестр Псковской области представит музыкальную программу «Метель», приуроченную к дням дуэли и гибели А. С. Пушкина. Об этом «Комсомольской правде - Псков» сообщили в Театрально-концертной дирекции региона.
Псковский оркестр исполнит известную музыкальную иллюстрацию к повести Пушкина, автором которой стал композитор Георгий Свиридов. Его музыка удивительно соответствует духу пушкинской эпохи и характерам героев повести.
Сюита Свиридова стала неотъемлемой частью мировой классической музыки, позволила по-другому посмотреть на творчество Пушкина и Россию XIX века.
Губернаторский оркестр под руководством Николая Хондзинского совместно с чтецом Борисом Бирманом подготовили концертную программу к пушкинским дням.
КОНКРЕТНО
Концерт состоится в БКЗ Псковской областной филармонии 7 февраля в 19:00.
ИСТОЧНИК KP.RU