2020-02-03T12:25:15+03:00
Звезды

9 февраля в Пскове состоится бесплатный акустический концерт

Десять псковских бардов и исполнителей выступят с авторскими песнями и каверами
Максим Дмитриев
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Фото: Валентина Чеботарева. Псковский бард и поэт Леонид Плохов является автором нескольких региональных проектов.Фото: Валентина Чеботарева. Псковский бард и поэт Леонид Плохов является автором нескольких региональных проектов.
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В воскресенье, 9 февраля, псковичей приглашают на бесплатный акустический концерт в библиотеку «Родник». Об этом «Комсомольской правде - Псков» рассказали организаторы мероприятия.

Музыканты, барды и поэты Пскова и Себежа представят авторские песни и каверы. Для зрителей выступят исполнители из Пскова: Дмитрий Кузнецов, Антон Моисеев, Диана Константинова, Леонид Плохов, Илья Краузе, D&K. Псковичей порадуют и гости из Себежа: Владимир и Ирина Тюрягины, Светлана Прыжкова, Аня Мелихова.

Вход на акустический концерт будет свободным.

КОНКРЕТНО

Акустический концерт пройдет 9 февраля в 18:00 в библиотеке «Родник» имени С .А. Золотцева по адресу: Псков, ул. Труда, 20.

ИСТОЧНИК KP.RU

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