9 февраля в Пскове состоится бесплатный акустический концерт
В воскресенье, 9 февраля, псковичей приглашают на бесплатный акустический концерт в библиотеку «Родник». Об этом «Комсомольской правде - Псков» рассказали организаторы мероприятия.
Музыканты, барды и поэты Пскова и Себежа представят авторские песни и каверы. Для зрителей выступят исполнители из Пскова: Дмитрий Кузнецов, Антон Моисеев, Диана Константинова, Леонид Плохов, Илья Краузе, D&K. Псковичей порадуют и гости из Себежа: Владимир и Ирина Тюрягины, Светлана Прыжкова, Аня Мелихова.
Вход на акустический концерт будет свободным.
КОНКРЕТНО
Акустический концерт пройдет 9 февраля в 18:00 в библиотеке «Родник» имени С .А. Золотцева по адресу: Псков, ул. Труда, 20.
ИСТОЧНИК KP.RU