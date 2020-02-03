2020-02-03T13:28:37+03:00
Общество

«Экопром» обновит списки мест для установки контейнеров в Пскове

У регоператора есть проблемы с размещением площадок на землях Минобороны
Василиса Алексеева
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..Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Обновить списки мест для установки мусорных контейнеров в Пскове региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами — компания «Экопром» планирует до 17 февраля, сообщил «Комсомольской правде-Псков» директор компании Сергей Пайст на совещании у главы администрации Пскова Александра Братчикова 3 февраля.

По словам Сергея Пайста, контейнерных площадок в частном секторе не хватает.

- Давайте говорить открыто — без них появляются незаконные свалки, — отметил он.

С учетом сведений, предоставленных Пайстом, участники совещания решили обновить список мест для размещения мусорных контейнеров.

Помимо проблемы с размещением контейнерных площадок в частном секторе, на совещании обсудили проблемы размещения контейнерных площадок для сбора мусора на землях Минобороны в Пскове.

Заместитель начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Антон Ляугминас отметил, что все управляющие компании ознакомлены с графиками вывоза мусора, график согласован, и по многоквартирным домам вопросов не возникает, все делается своевременно, но возникают проблемы с участками, которые принадлежат военным.

- Там нужно обустраивать дополнительные контейнерные площадки, но есть закон, что это должны делать собственники земельного участка, то есть Минобороны, — пояснил Антон Ляугминас и рассказал, что когда проводилось межевание участков на улицах Космической и Шестака в военном городке, то не осталось свободных участков, чтобы разместить контейнерные площадки.

-На сегодняшний день участки в реестр внесены, но должны быть обращения, чтобы установили площадки, — сказал он.

Александр Братчиков поручил подготовить запрос о передаче земельных участков Мионобороны в целом, либо для обслуживания дорог и размещения контейнерных площадок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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